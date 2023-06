Stand: 01.06.2023 09:30 Uhr Drogendode in Hamborg

Dat gifft jümmer mehr Lüüd, de dootblievt, wieldat se Drogen nehmt. De Bunnsdrogen-Beopdragte Burkhart Blienert weer jüst in Hamborg. Dor sünd in't verleden Johr 96 Minschen sturven nadem se verbaden Drogen nahmen hebbt. Blienert will nu weg vun de Verbott-Politik, de se bet nu hebbt un verlangt na en Korrektur vun den Kurs, den se opstunns fohrt. Wat he seggt, kann dat so nöömte "Drug-Checking" Leven redden. Dor warrt denn keken, wat de Drogen ok free vun schädliche Inhaltstoffen sünd. Un denn will he noch, dat se noch mehr Diamorphin verschrieven doot, - also Heroin op Rezept.

