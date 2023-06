Stand: 01.06.2023 09:30 Uhr Töven op Uurdeel över Verfatensschutz

Dröff een dat "Islaamsche Zentrum Hamborg" den „verlängerten Arm vun'n Iran“ nömen? De Verfatensschutz deit dat. He seggt ok, dat Zentrum an de Butenalster is extremist'sch. Dorgegen geiht nu dat IZH vör dat Verwaltensgericht gegenan. Güstern weer de twete Termin vun de Verhanneln un en Uurdeel steiht jümmer noch ut. Wat de Richter seggt, is dat en wichtig Teken för den Bericht vun'n Verfatensschutz. De warrt in düssen Maand öffentlich maakt. De Bunnsregeren kiekt al lang, wat se dat IZH dicht maken süllt oder nich.

