Stiggt de HSV op?

Stand: 01.06.2023 09:30 Uhr

Speelt de HSV in de tokamen Saison wedder in de eerste Bunnsliga - oder blifft he in de tweten Klass? För de Hamborgers geiht dat vunavend na de Relegatschoon. Bi't Henspeel steiht dat Team bi'n VfB Stuttgart op'n Platz. Dat Trüchspeel is denn Maandag in't Volksparkstadion. De Koorten weern güstern binnen en halve Stünn utverköfft. Los geiht dat vunavend viddel vör negen.

01.06.2023 | 09:30 Uhr

