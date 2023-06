Stand: 01.06.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Keen Bang, dat sünd blots Wulken, dor an’n Heven. De doot nix. De treckt bet to’n Meddag hen wedder af un denn kümmt ok beten de Sünn. De Temperaturen schafft vundaag nich mehr as 19 Graad.

Morgen strahlt uns de Sünn denn al en beten mehr an un maakt dat warm bi bet to 22 Graad.

