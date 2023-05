Stand: 31.05.2023 09:30 Uhr Snacken över Heizungen

Geiht dat bi den Striet üm de Heizungen vöran? Güstern Avend hebbt de Ampel-Parteien un Wirtschopminister Robert Habeck mit’nanner snackt un nu kunn een woll menen, dat geiht en Stück vöran. De FDP gifft nich mehr all to veel Wedderwöör un steiht nu ok achter en kommunale Planen, wat de Warms angeiht. De is wichtig för de Fernwarmsnetten. Man wo dat mit dat plaante Verbott vun Gas- un Ölheizungen utsüht, dat weet een noch nich.

