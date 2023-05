Stand: 31.05.2023 09:30 Uhr Tarifstriet bi de Bahn

Dat kunn ween un bi de Bahn warrt bald wedder streikt. De Warkschop EVG - dat is de Iesenbahn un Verkehrswarkschop - hett güstern Avend dat ne’este Tarif-Anbott vun da Bahn aflehnt. De Bahn wull na un na bet to 15 Perzent bi de siederen Lohngruppen betahlen. Dat is nich noog – sä de EVG un verlangt 12 Perzent för all, man minnst 650 Euro in’n Maand mehr. Dor will de Bahn nu nix vun weten un eerstmal ok nich mehr wiederverhanneln.

