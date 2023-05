Stand: 31.05.2023 09:30 Uhr Ümbo vun'n Jungfernstieg

De Jungfernstieg warrt nochmal to’n Bosteed. Wenn allens fardig is, süllt dor sünnerlich mehr Footgängers Platz hebben. Dorför maakt se de Straat wat smaller, plant mehr Bööm un stellt Bänken op. De Senaat will dorför 13 Millionen Euro utgeven. In’t tokamen Johr sall denn allens fardig ween. De CDU krittelt, dat is allens nich recht dörchdacht.

