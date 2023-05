Stand: 31.05.2023 09:30 Uhr S-Bahnhoff Ottensen

Bi en Verkehrs-Boprojekt in Hamborg geev dat över Johrn Maleschen. Vundaag maakt se den S-Bahnhoff Ottensen endlich open. Bummelig 11.000 Minschen hebbt dormit nu en ne'en Bahnhoff vör de Döör. Man ganz fardig is he noch nich. Dat gifft opstunns blots EEN Ingang, de twete kümmt denn eerst in'n Harvst.

