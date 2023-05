Stand: 31.05.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Ji möögt Sünnschien? Ji kriegt Sünnschien. Un dat den helen Dag lang. De Temperaturen schafft dat op bet to 23 Graad bi mauen Wind ut West bet Noordwest.

orgen süht dat al wat anners ut. Dor fangt de Dag mit masse Wulken an un de Sünn kümmt eerst to’n Nameddag ut. Dormit is dat denn bi blots noch 19 Graad en Stück wat köhler

