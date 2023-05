Stand: 27.05.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Anslag plaant? Ne’e Details - Bröder in Haft

Dingsdag düsse Week sünd ne’e Details to den Syrer bekanntgeven worrn, den de Polizei in Hamborg för üm un bi een Maand wegen Verdacht op Terror fastnahmen harr. He schall en Anslag op en Kark in Sweden vörhatt hebben. So sä dat Dingsdag de Generalstaatsanwaltschop. Bavento is ok sien Broder, de in’t Allgäu leven deit, fastnahmen worrn. So as dat heet, schull he den Verdächtigen hölpen, Saken för den Sprengsatz rantohalen. De Verdächtige wull sik woll mit en besünnern Gördel in’e Luft jagen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

