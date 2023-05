Stand: 26.05.2023 09:30 Uhr Ne’e Fall - ähnlich as bi Habeck

Een Week lang is dat nu her, wo Weertschopsminister Robert Habeck sien Staatssekretär för de Döör sett hett wegen mööglichen Interessenskonflikten. Un nu gifft dat schiens in dat Arbeitsressort vun SPD-Minister Hubertus Heil en Fall, de dor to passen deit. De SPIEGEL schrifft, dat Heil al 2018 sien Trotügen in’t Ministerium haalt hett, as Böversten vun de Afdelen „Europa un Internationalet“. En Spreker hett to‘n SPIEGEL seggt, dat stimm mit düsse private Verbinnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch