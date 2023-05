Stand: 25.05.2023 10:15 Uhr Debatt över Heizungs

De Ümweltsenater vun Hamborg Jens Kerstan seggt, dat ne’e Heizung-Gesetz is good un richtig so. In de Börgerschopp hett de Grööne güstern versöcht, bi dat Hickhack dorüm beten Utgliek to finnen. Kerstan sä, anners as jümmer wedder seggt warrt, schall keeneen Heizung verbaden warden. All anner Fraktschonen hebbt den Plaan vun Bunnswirtschapp-Minister Habeck to’n Deel siehr düütlich bekrittelt.

