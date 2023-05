Stand: 25.05.2023 10:15 Uhr Mehr Lüüd för Lufthansa

Düütlich mehr Personaal, dormit dat Reisen mit’n Fleger ahn Maleschen lopen kann, dat hett sik de Düütsche Lufthansa op ehr Floegels schreven. De Baas vun den Kunzern Carsten Spohr hett to NDR 90,3 seggt, de Lufthansa hett alleen dütt Johr sößdusend ne’e Lüüd instellt, dormit de dulle Arger bi’t Reisen, so as verleden Somer, gor nich eerst opkümmt. Ok de Fleegerhobens sülvst, as de in Hamborg, hebbt ne’e Bedenstete anstellt, dormit nich mehr so veel Fleegers to laat kaamt un de Flooggäst bi’t Seekerheit kuntrulleren nich mehr över Stunnen henweg anstahn moet.

