Stand: 24.05.2023 00:00 Uhr Razzia bi de Letzte Generatschoon

In söven Bunnslänner sünd Polizei un Staatsanwaltschop gegen de Koppel, de sik för Klimaschuul insetten deit, vörgahn. Se hebbt 15 Hüüs vun vörn un achtern ankeken, Konten in Beslag nahmen un Vermögen sekert. Ok Hüüs in Hamborg un Sleswig-Holsteen weern dormang. Bi de Akschoon geiht dat ok üm Spennengeller vun 1,4 Millionen Euro, mit de woll ok Straafdelikten finanzeert worrn sünd.

