Stand: 24.05.2023 00:00 Uhr Stadt betahlt ne’e U-Bahnen

De Hamborger Verkehrsutschuss hett Ja seggt un tostimmt, dat de Stadt de högeren Kosten bi den Bo vun de ne’en U-Bahnen betahlt. Alleen de eersten söss Kilometer vun de U5 twüschen Bramfeld un City Noord köst goot een Milliarde Euro mehr as plaant. De Hochbahn seggt, dat wörr an de Inflatschoon liggen. De CDU hett sik rutholen un de Linke much en Stratenbahn hebben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch