Stand: 24.05.2023 00:00 Uhr Weniger Stüern in Hamborgs Kass

Op de een Siet warrt Hamborg mehr Geld för de U-Bahnen utgeven, man op de anner Siet warrt de Stadt weniger Stüern in de Kass kriegen. Finanzsenater Andreas Dressel geiht dorvun ut, dat se bummelig 230 Millionen Euro weniger innehmen warrt. De Oppositschoon seggt, de Senat wörr to wenig sporen un dat Geld an verkehrte Steden utgeven. De Senat meent, dat de Bund mehr Stüern vun Lüüd verlangen schull, de veel Geld verdenen doot.

