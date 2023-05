Stand: 24.05.2023 00:00 Uhr Hamborgsche Börgerschop kriggt en egen Huus

Se hebbt sik dat lang wünscht, nu geiht dat los: De Hamborgsche Börgerschop kriggt en egen Huus an den Olen Wall direktemang bi’t Raathuus. Dor schüllt denn all Afornten un de Verwalten ünner een Dack arbeiden un sik to’n Bispeel op Sittens vörbereden. Bet nu sünd de Lüüd op fief Steden verdeelt. De Stadt betahlt mehr as 350.000 Euro Hüer den Maand för dat ne’e Huus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch