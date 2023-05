Stand: 24.05.2023 00:00 Uhr Ne’e Tarif för kommunale Krankenhüüs

De Klinikdokters sünd ja en poor Mal op de Straat gahn un fief Mal hebbt beide Sieden sik tohoop an een Disch sett. Nu hebbt se en ne’en Tarif för de kommunalen Krankenhüüs uthannelt. De Dokters schüllt alltohoop 8,8 Perzent mehr Geld kriegen, un dat pö a pö: eenmal vun Juli af an un denn nochmal in’n April tokamen Johr. Un denn schüllt se tweemal 1.250 Euro bavento kriegen, för de se keen Stüern betahlen mööt. Nu mööt de Tarifgremien dor noch ja to seggen.

