Stand: 24.05.2023 00:00 Uhr Boarbeiden an de Wellingsbütteler Landstraat

De Boarbeiden an de Wellingsbütteler Landstraat warrt annerthalf Johr gauer gahn as plaant. Egens schull dat fief Johr duern, de Straat wedder in de Reeg to kriegen. Man Lüüd, de dor wahnt oder dor en Laden hebbt, de weern dor gegenan gahn. Un nu sünd de Plaans ännert worrn. Se wüll en Afwatersiel nich an desülvige Steed utwesseln, man op de anner Stratensiet. So spoort se Tiet. In een Johr fangt se mit dat Arbeiden an.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch