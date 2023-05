Stand: 23.05.2023 09:30 Uhr Bertram Rickmers is storven

Truer üm Bertram Rickmers: Een vun de bekanntsten Reders in Hamborg is doot. Vörletzte Nacht is he storven, he weer in sien Huus woll en Trepp dalfullen. Bertram Rickmers is 71 Johr oolt worrn. In de 1990er Johren harr he sien Ünnernehmen to en Rederee mit goot 130 Scheep utboot. 2017 weer he bankrott gahn un hett dorna en anner Rederee opboot. Mehr to sien Doon könnt Ji in de NDR Hamborg App lesen.

