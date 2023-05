Stand: 23.05.2023 09:30 Uhr Malöör bi’n Metronom

Schrecksekunn för de goot 60 Fohrgäst in en Metronom-Tog. De is in de Nacht bi Tostedt in’n Landkreis Horborg gegen en Bomaschien rummst – woso, dat is noch nich kloor. To Schaden kamen is nüms, man de Schaden an Saken schall hooch ween. De Metronom weer op den Weg vun Bremen na Hamborg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch