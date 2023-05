Stand: 23.05.2023 09:30 Uhr Wat warrt ut dat US-Generalkonsulat?

Wat warrt ut dat fröhere US-Generalkonsulat an de Butenalster? De Grönen in Einbüttel wüllt, dat de Senat sien Vörkoopsrecht för dat Huus annehmen deit un dor en NS-Dokumentatschoonszentrum vun maakt. In de Villa harr de NSDAP vun 1934 bet to’t Enn vun’n Krieg ehren Hauptsitt. Man düssen Part vun de Geschicht süht een bet vundaag meist nich, meent de Grönen. Siet Anfang vun’t Johr is kloor, dat dat Huus an de Alster verköfft warrn schall.

