23.05.2023 09:30 Uhr Fier för ne'e Hamborgers

Se rekent mit mehr as 700 Gäst: Börgermeister Peter Tschentscher laadt vundaag wedder ne’e Hamborgerinnen un Hamborgers, de inbörgert warrt, to en Fier in’t Raathuus in. So en Fier gifft dat söss Mal in’t Johr. Siet Johren warrt de Tall an Minschen, de in Hamborg inbörgert warrn wüllt, höger. Verleden Johr hebbt 6.300 Lüüd in Hamborg den düütschen Pass kregen, de mehrsten vun jüm ut Syrien, Afghanistan un de Törkei.

