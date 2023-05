Stand: 22.05.2023 09:30 Uhr Heizungsgesett

De SPD-Chef maakt Tempo. Lars Klingbeil will dat Heizungsgesett so gau as geiht, also to’n Sommer op’n Weg bringen. In de ARD sä Klingbeil, dat de Minschen flott weten mööt, wat vun Januar af an gellen warrt. Annere in de SPD un en poor Gröne, de wüllt Huusholten mit lüttet Geld noch mehr Stütt geven. Un de FDP will dat Gesett noch mal nipp un nau ankieken un doran arbeiden. En Teel vun dat Gesett: Vun tokamen Johr af an schüllt ne’e Heizungen meestendeels mit Energien bedreven warrn, de ümmer wedder nakamen doot.

