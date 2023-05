Stand: 22.05.2023 09:30 Uhr CDU bekrittelt USA Reis

In’n April weer Hamborgs eerste Börgermeister Peter Tschentscher as Bunnsraatpräsident in de USA – un düsse Reis, de warrt nu vun de Hamborger CDU bekrittelt. 20 Minschen ut de Verwalten, städt’sche Ünnernehmen un de Medien weren dorbi. De CDU meent aver: De Wirtschop is to kott kamen. Götz Wiese, de wirtschopspolit’sche Spreker, seggt: Ok Ünnernehmen harrn dorbi ween schullt. För Wiese weer de Reis Aseree mit Stüergeller.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch