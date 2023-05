Stand: 22.05.2023 09:30 Uhr China reageert op G7-Drapen

China is argerlich över de G7-Staaten. De söven wichtigsten Industriestaaten hebbt op jümehr Drapen in Japan twee Saken düütlich maakt: To’n Eenen wüllt se de Ukraine in den Kamp gegen Russland Stütt geven. Un to’n Tweten hebbt de G7 Staaten bekrittelt, dat China sik agressiv gegenöver Taiwan verholen deit. Dortau seggt dat Leid vun China den Sinn na: Hoolt ju dorut. Dat geiht ju nix an, wo wi mit Taiwan ümgaht.

