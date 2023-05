Stand: 22.05.2023 09:30 Uhr Klima-Aktivisten in Hammerbrook

Al wedder en Demo vun Klima-Aktivisten in Hamborg: In Hammerbrook hebbt bummelig 30 Littmaten vun de Grupp „Ende Gelände“ den Ingang to’t Hyperion-Hotel blockeert. De Grund is en Forum to’n Flüssiggas LNG, dat in dat Hotel stattfinnen deit. De Aktivsten wüllt verhinnern, dat an de Noord- un Oostseeküst LNG-Terminals boot warrt.

