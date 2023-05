Stand: 22.05.2023 09:30 Uhr HSV Optsieg mööglich

De HSV-Fans bibbert un bangt, denn dat mag ween, dat dat klappen deit mit den direkten Opstieg in de Bunnsliga. Man de HSV mutt dorfö an’t Wekenenn in Sandhusen winnen un op en Utrutscher vun’n Tabellentweten Heidenheim hopen. Wenn wi dat schafft, denn hebbt wi dat ok verdeent, sä de HSV-Kap’tain Sebastian Schonlau bi NDR 90,3.

