Stand: 20.05.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Haven geiht de Puust ut

Den Hamborger Haven geiht ’n beten wat de Puust ut. Maandag düsse Week hett de Havenbedrief HHLA Tahlen för dat verleden Quartaal op’n Disch leggt hatt. Un de Tahlen wiest, wat den Container-Ümslag angahn deit, na ünnen. De eersten dree Maand düt Johr sünd dat - vergleken mit de sülve Tiet verleden Johr - 16 Perzent weniger ween. So as se seggen deen, leeg dat mit an den Krieg vun Russland gegen de Ukrain. Bavento is ok de Hannel mit Fernoost dull wat weniger worrn. De HHLA höört gröttstendeels de Stadt to.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch