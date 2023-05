Stand: 20.05.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Mehr Füerwehrinsätz as fröher

De Hamborger Füerwehr müss in dat verleden Johr so faken rut, as noch nie nich tovör. Alltohoop sünd se 316.000 Mal bruukt worrn. Dat sünd meist 13 Perzent mehr as noch dat Johr tovör. Dat sä de Binnenböörd Dingsdag düsse Week. Dat se fakener rut müssen, dat leeg ok an Klimawannel un Extremwedder. Alleen twee Orkans hebbt verleden Johr 2.300 Insätz utlööst hatt. Un dat hett fakener brennt: geev veel lütte Füer un 26 Mal goors en groten Brand.

