Stand: 20.05.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Uurdeel gegen vörmaligen Grönen-Politiker

Middeweken düsse Week hett dat Hamborger Landgericht en Uurdeel snackt hatt, op dat al lang op töövt worrn is. De vörmalige Frakschoonsböverste vun’e Grönen in Hamborg-Mitt, Michael Osterburg, de hett en Straaf op Bewähren kregen vun annerthalf Johr. He hett sik ümmer wedder private Saken ut’e Frakschoonskass betahlen laten so as pinkfarbene Kinner-Kopphörers, eten gahn in’t Restaurang oder Wiehnachtsgeschenken för Justizsensatersch Anna Gallina, mit de he domols noch tohoop ween is. Dat Gericht snack alltohoop vun 113 Fäll, wo se em sone Saken to Last leggen deen. Wieldat he dat Ganze aver togeven harr, is dat Uurdeel nich ganz so hart utfullen.

