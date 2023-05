Stand: 20.05.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Polizei kontrolleert mehr wat op’t Water

Ok op Alster un op’e Elv gellt: rechts vör links un nich mehr as 0,5 Promill. Af nu kickt dor de Waterschutz-Polizei ok in Hamborg wat mehr op. Denn Dunnersdag düsse Week güng dat in ganz Noorddüütschland mit los, af wo se dat Ganze denn een Week lang starker wat op’t Water nakieken doot. Grund is ok mit dat warme Wedder, weswegen denn ok wedder mehr Spoort- un Treetbööt un Jollen ünnerwegens sünd.

