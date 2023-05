Stand: 20.05.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Warnstreik bi’n Ladenhannel

In Hamborg warrt wedder streikt - dütmal bi’n Ladenhannel. De Warkschop Ver.di hett för güstern al un ok för vundaag dorto opropen. Un dat geiht Ladens so as Rewe, Netto, Koopland, H&M, IKEA, Zara un Primark wat an. De Eenzelhannel-Verband finnt dat, wat Ver.di verlangen deit (2 Euro 50 mehr de Stünn) för överdreven un dat ok wieldat de Branch in’e Kries steken deit. Övermorgen (Maandag) sitt se denn wedder an’n Disch tohoop un snackt mit’nanner.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch