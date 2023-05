Stand: 19.05.2023 09:30 Uhr G7-Top-Drapen geiht los

De söven groten Industrie-Natschonen hebbt nu bi jümehr Drapen in Hiroshima in Japan bi losleggt un snackt dor nu mit’nanner. Vör allen Dingen geiht dat dor üm den Krieg, bi den Russland de Ukrain angrepen hett. De USA hebbt al seggt, dat se dor nochmal mehr wat op antern un ne’e Sankschonen op’n Weg bringen wüllt. Üm un bi 70 Firmen ut Russland wüllt se dor bi’n Export vun‘e Amerikaners nu nee bi utsluten. Bavento rekent se denn för Sünndag dormit, dat dor in Hiroshima denn ok Präsident Wolodymyr Selenskyi ut’e Ukrain to jümehr Drapen mit dortokamen deit.

