Stand: 19.05.2023 09:30 Uhr Reform op’n Weg bröcht

So as dat utsüht, hett sik de Bunnsregeren nu woll op en Reform vun dat Staatsangehörigkeitsrecht op enigt. Lüüd, de bi uns in’t Land goot rinwussen sünd, de schüllt al na fief Johr de Mööglichkeit hebben, dat se düütsche Staatsbörger warrn doot. Dat schrifft de "Süüddüütsche Zeitung". Ok de Kinner, de in Düütschland to Welt kamen sünd, aver butenlännische Öllern hebbt, de schüllt gauer as nu de düütsche Staatsbörgerschop kriegen könen. Wichtig bi de ganze Saak is, dat de Lüüd, de sik bewarven doot, jümehr egen Utkamen hebbt.

