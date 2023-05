Stand: 19.05.2023 09:30 Uhr Harley Days gaht los

In Hamborg fangt hüüt Middag de Harley Days an. Dat is nu al dat twintigste Mal, wo se sik drapen doot. Un dat gifft twee Bühnen op’n Grootmarkt, wo denn alltohoop negenteihn Bands Musik maken doot. Sünndag gifft dat denn namiddags af Klock twee en grote Paraad, wo de Weg denn över de Köhlbrandbrüch henwech dör den Haven un de HavenCity un dorna denn över de Reeperbahn gahn deit.

