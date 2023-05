Stand: 17.05.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Wi hebbt poor schöne Daag hatt, nu maakt uns Deep Benedikt wedder beten frisch un puust uns jümmer mal en dullen Wind ut Noordwest in’t Gesicht. Liekers lett sik de Sünn nich so ganz wegdrängeln, man mehr as 14 Graad kriegt wi vundaag nich.

Eendoont wat ji morgen Vadderdag oder Himmelfohrt fiert. Denn süht dat bi bet to 18 Graad al wat beter ut un dröög blifft dat de mehrste Tiet ok noch.

