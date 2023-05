Stand: 16.05.2023 09:30 Uhr Hett Düütschland bald to wenig Gas?

Düütschland bruukt mehr Terminals för Flüssiggas. Dat verlangt de Präsident vun de Bunnsnett agentur, Klaus Müller. Wenn Russland gor keen Gas mehr över de Ukrain levern deit, denn kunn dat angahn, dat Düüschland vun tokamen Johr af an to wenig Gas hett, see Müller to de Blääd vun de Funke-Mediengrupp. He sleit vör, dat nich blot in den Noordwesten vun Düütschland de LNG-Anlagen utboot warrt.

