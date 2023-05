Stand: 16.05.2023 09:30 Uhr Landstroom för Krüüzfohrers

De Krüüzfohrtscheep vun de TUI Cruises schüllt bald in den Hamborger Haven mit Landstroom versorgt warrn. So köönt se de Motoren utmaken. De Hamborger Havenbehöörd HPA hett al Verdrääg mit TUI afslaten. An de Steed, woneem in Altno de Krüüzfohrtscheep anleggen doot, gifft dat opstünns een Terminal för Landstroom, mehr sünd plaant. Bet 2030 mööt Containerscheep Landstroom bruken, wenn se in een vun de wichtigen Havens vun de EU liggen doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch