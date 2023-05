Stand: 16.05.2023 09:30 Uhr Mehr Minschen sünd henricht worrn

Verleden Johr sünd so veel Minschen exekuteert worrn as siet fief Johr nich mehr. Amnesty International weet, dat sünnerlich in’n Iran mehr Lüüd henricht warrt. De Organisatschoon, de sik för de Minschenrechten insetten deit, mellt, dat op de hele Welt tominnst 883 Minschen exekuteert worrn sünd. Man se gaht dorvun ut, dat de Tall noch veel höger is: China, Noordkorea oder Vietnam tellt nich offizjell, wo veel Lüüd se henrichten doot.

