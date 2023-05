Stand: 16.05.2023 09:30 Uhr Maleschen mit Smeergeld in de Ukrain

De Ukrain mutt ja gegen dat Geven un Nehmen vun Smeergeld gegenan gahn. Eerst dorna kann doröver snackt warrn, wat se in de EU opnahmen warrt, oder nich. Nu hebbt Fachlüüd dor en heel groten Schandaal vunwegen Korrupschoon opdeckt. Lüüd, de dat Leid vun den Böversten Gerichtshoff hebbt, un Richters, de schüllt woll Smeergeld annahmen hebben. Den Böversten Richter hebbt se al fastnahmen, mellt de Medien. Se hebbt em woll in den Momang faatkregen, as he jüst dree Millionen US-Dollar Smeergeld annehmen wull.

16.05.2023

