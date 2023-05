Stand: 16.05.2023 09:30 Uhr Krawall in Langenhoorn

In Langenhoorn hebbt Fachlüüd vun de Polizei en Mann eerstmal fastnahmen. Lüüd, de dor wahnt, harrn den Nootroop wählt. De Mann harr in sien Wahnung in de Tangstedter Landstraat Krawall maakt. Un denn hett dat dor woll ok na Gas rüükt. De Füerwehr kunn man de gode Naricht geven, dat dor nix an weer.

