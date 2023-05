Stand: 15.05.2023 09:30 Uhr Töög fallt deelwies ut

De grote Streik bi de Bahn is jo nu afseggt, man wokeen vundaag mit Töög föhren will, mutt sik liekers dorop instellen, dat welk utfallt. Vun de Düütsche Bahn heet dat, dat vundaag noch bummelig jeder teihnte vun de ICEs un ICs nich föhrt. Ok bi de Regionalbahnen mag noch wat utfallen. Wokeen lever wann anners reisen will, kann mit de Tickets, de vundaag un morgen gellt, utnahmswies ok noch bet na'n 24. Mai föhren. Bi de S-Bahnen in Hamborg warrt vundaag woll allens na Plaan lopen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch