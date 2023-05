Stand: 15.05.2023 09:30 Uhr SPD winnt Bremen-Wahl

De SPD hett de Wahl in Bremen kloor wunnen. In de amtlich Hoochreken steiht de Partei vun Börgermeester Andreas Bovenschulte bi knapp dörtig Perzent vun de Stimmen. De CDU kummt op knapp süssuntwintig Perzent, de Grönen sünd bi ünner twölf Perzent. De Linke hett ölven Perzent, de Börger in Wut knapp teihn, un de FDP liggt bi knapp över fief Perzent. Börgermeester Bovenschulte sä noch nix dorto, wat dat wedder en root-gröön-rote Lannsregieren geven schall.

