Stand: 15.05.2023 09:30 Uhr Kommunalwahl in Sleswig-Holsteen

Ok in Sleswig-Holsteen hefft de Lüüd güstern wählt. Bi de Kommunalwahl hett de CDU en lütt beten wat verloren, man se leeg jümmer noch kloor vörn: mit 33,8 Perzent vun de Stimmen – wenn een allens tosamenreken deiht. De SPD keem op 19,4 Perzent, de Grönen op 17,7 Perzent. An de Tahlen mag sik noch'n lütt beten wat ännern – denn fardig amtlich uttellt is de Wahl noch nich.

