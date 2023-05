Stand: 13.05.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Denken an den 8. Mai 1945

Düsse Week güng mit en Gedenkfier los. Maandag hebbt Senaat un Börgerschop tohoop an dat Enn vun’n Tweten Weltkrieg dacht un an den Dag, wo de Lüüd vun’n Nationalsozialismus befreet worrn sünd. De 8. Mai is de zentrale Dag vun uns Geschicht, so sä dat de Böverste vun’e Börgeschop Carola Veit bi dat Mahnmal St. Nikolai. Un Hamborgs Eerste Börgermeester Peter Tschentscher snack dorvun, dat wi all uns Freeheit un Demokratie jeden Dag verdedigen müssen. An‘n 8. Mai 1945 harr de düütsche Wehrmacht kapituleert. De Börgerschop harr fastleggt, dat een düssen Dag, den 8. Mai, in Hamborg nu dat eerste Mal ok as offiziellen Gedenkdag angahn deit.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch