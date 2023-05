Stand: 13.05.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Warnstreik vun’e Krankenhuus-Dokters

An’e Hamborger Asklepios-Krankenhüüs un an’t UKE hett dat Dingsdag düsse Week wedder en Warnstreik vun’e Dokters geven. All OPs, de nich kloor un foorts nödig ween sünd, de sünd afseggt worrn. Dat sä de Marburger Bund. 1.500 Krankenhuus-Dokters sünd to middags vör’n Dammtor-Bahnhoff op’e Straat gahn ween. Achter den ganzen Protest stickt de Tarifstriet, den se opstunns hebbt. De Krankenhuus-Dokters bekrittelt, dat de Verenigen vun‘e kommunalen Arbeitgevers ok na veer Runnen, wo se nu al mit’nanner snacken doot, noch keen Vörslag op’n Disch leggt harrn.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch