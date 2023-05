Stand: 12.05.2023 09:30 Uhr Binnenutschuss snackt över Amokloop-Keerl

De Hamborger Wapenbehöörd hett in den Fall vun den Amokloop-Keerl Philipp F. nich allens richtig maakt. Dat hett Binnensenater Andy Grote güstern in’n Binnenutschuss vun’e Börgerschop so in düsse Form dat eerste Mal seggt hatt. Wichtige Informatschonen över den Keerl weern binnen in’e Behöörd nich wiedergeven worrn. Ut den Grund warrt de ganze Saak nu gegen en Mitarbeider vun’e Behöörd ünnersöcht. He schall de Informatschonen vun den Hanseatic Gun Club to weten kregen hebben, dat is en Scheetstand in Hamborg.

