Stand: 12.05.2023 09:30 Uhr Moord in Blanknees?

De Polizei geiht vun Moord ut. In Blanknees is de Liek vun en 67 Johr ole Fro funnen worrn. Op’n Kieker hebbt se, so as dat utsüht, woll ehren 28 Johr olen Söhn. He is vun’e Polizei fastnahmen worrn. De Mudder schall, so as dat heten deit, psychisch opfällig ween hebben. De Moordkommischoon hett de Saak nu in’e Hand nahmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch