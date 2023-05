Stand: 11.05.2023 09:30 Uhr Streik bi de Bahn

Bi de Bahn warrt wedder düütschlandwiet streikt: vun Sünndagavend Klock teihn bet Dienstagavend Klock twölf. Dat hett de Warkschop EVG graad mitdeelt. Drapen warrt de Streik Fern-, Regional- un ok Gütertöög. Achtergrund sünd de Tarifverhanneln graad. Bet nu is noch nich in Sicht, dat se sik dor enig warrt. För bummelig 230.000 Lüüd will de Warkschop twölf Perzent mehr Lohn dörsetten – in't Minimum 650Euro brutto mehr in'n Maand.

